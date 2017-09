LIGUE 1 MOBILIS - 5E JOURNÉE:JS KABYLIE-DRB TADJENANET (AUJOURD'HUI-17H) Grosse pression sur les Canaris

Par Saïd MEKKI -

Qui va diriger la JSK aujourd'hui?

Une grosse pression est subie par les joueurs kabyles qui seront appelés à gagner ce match face à une bonne équipe du DRB Tadjenanet afin de réconforter les supporters, retrouver un certain calme et la sérénité.

Les joueurs de la JS Kabylie seront certainement sous forte pression aujourd'hui en recevant ceux du DRB Tadjenanet, au vu de la situation qu'ils traversent sur le plan des résultats techniques au moment où le duo du staff technique composé de Rahmouni et Moussouni est démissionnaire.

En effet, les fans des Canaris n'apprécient guère le jeu de leurs joueurs ni les résultats de l'équipe qui se trouve au coeur du classement.

Des supporters ont interpellé le coach Rahmouni lors de la séance d'entraînement de jeudi dernier avant que celui-ci ne soit agressé et dirigé vers l'hôpital.

Rahmouni dépose donc un arrêt de travail avant que l'on ne parle d'une démission suite à l'intervention du président Sadmi lui demandant de ne point déposer plainte au tribunal. Rahmlouni a donc traduit cette déclaration comme un manque de soutien pour lui et aurait donc décidé de déposer la démission. Suite logique de celle-ci, son adjoint Moussouni aurait fait de même. Ce qui veut dire que l'équipe sera dirigée aujourd'hui par Kherroubi et Gaouaoui. D'où, la grosse pression sur les joueurs qui seront appelés à gagner ce match face à une bonne équipe du DRB Tadjenanet pour réconforter les supporters et retrouver un certain calme et la sérénité. Mais, si les gars de Tadjenanet parviennent à ouvrir la marque avant eux, le moral des joueurs de la JSK pourrait leur jouer un mauvais tour... Et c'est justement ce qu'attendent les fans de Tadjenanet: c'est-à-dire que leur équipe profite de la mauvaise passe que traverse la JSK pour créer la surprise soit d'arracher le nul ou mieux encore gagner la partie et sauter de la 7e place qu'elle partage justement avec son adversaire du jour et l'USMA, au podium. Chez les Canaris, l'heure est à la mobilisation générale et les joueurs veulent bien réussir une victoire devant leurs supporters. Benaldjia déclare dans ce sens que «Nous voulons chasser le signe indien ici à Tizi». Au même moment Abdat indique que «nous voulons une victoire pour nos fans». Ce qui indique bien la détermination des joueurs kabyles à se surpasser pour gagner ce match à domicile. Les gars de Tadjenanet sont donc bien avertis s'ils veulent vraiment tenter d'exploiter la mauvaise passe que traverse la JSK pour réaliser un bon résultat de ce déplacement bien périlleux à Tizi Ouzou.