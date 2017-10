BAYERN MUNICH Tuchel favori pour succéder à Ancelotti

L'entraîneur Thomas Tuchel est le favori pour succéder à Carlo Ancelotti sur le banc du Bayern Munich, selon les médias allemands qui assurent samedi que des négociations sont en cours. Le technicien de 44 ans, sans club depuis son limogeage du Borussia Dortmund cet été, est même déjà dans la capitale bavaroise, selon le quotidien Bild. Avant-hier, le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, assurait n'avoir «ni nom ni profil» en tête pour remplacer Ancelotti, renvoyé jeudi au lendemain de la défaite enregistrée face au Paris Saint-Germain (3-0) en Ligue des champions. «Willy Sagnol est notre entraîneur par intérim jusqu'à nouvel ordre. On verra ensuite», avait dit Salihamidzic. Alors que son président Uli Hoeness avait annoncé vendredi matin son intention d'engager un entraîneur d'ici mi-octobre, le directeur sportif n'a pas été aussi catégorique: «Nous en discutons en interne. Au Bayern, nous avons l'habitude de prendre des décisions lorsque nous sommes tous d'accord. Nous allons nous enfermer dans une salle et nous en sortirons avec une décision». Tuchel, 44 ans, est un ancien défenseur qui a évolué en D2 allemande (Stuttgarter Kickers) et dans les divisions amateurs (SSV Ulm) avant de devenir entraîneur. Passé par la réserve d'Augsburg (2007-2008), puis du FSV Mayence (2009-2014), il avait été nommé en 2015 entraîneur du Borussia Dortmund, grand rival du Bayern. Malgré un titre de meilleur entraîneur de la Bundesliga en 2016, il a été remercié à la fin de la saison 2016-2017, notamment en raison d'une relation compliquée avec le patron du BVB Hans-Joachim Watzke. Ancelotti, lui, n'a passé que 15 mois à la tête du Bayern avec lequel il a remporté le doublé Coupe-Championnat en 2017.