COUPE DU MONDE 2018 DAMES (QUALIFICATION-1ER TOUR) Ghana-Algérie (U20) aujourd'hui à Cape Coast

La sélection algérienne dames de football des moins de 20 ans affrontera son homologue ghanéenne aujourd'hui à 15h (heure locale) au stade de Cape Coast en match retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 féminines. La rencontre sera dirigée par un trio arbitral guinéen sous la conduite de Salematou Bah assistée de Mrliatou Diallo et Fantagbe Kaba. Au match aller disputé au stade Omar-Hammadi (Bologhine), les Black Princesses ont largement battu leurs homologues algériennes sur le score de 5-0 grâce à des buts de Olivia Anokye (doublé), Asentewaa Grace, Sandra Owusu Ansah et Helena Obeng. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifie pour le second tour des éliminatoires du Mondial 2018 des U20.