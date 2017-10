ESPAGNE Neymar et le Barça convoqués par les juges

Une conciliation à venir. Le Barça a attaqué le clan Neymar en justice suite à son départ vers le Paris Saint-Germain cet été. Les deux parties sont convoquées devant le juge demain. Le Brésilien, lui, a attaqué le club devant la FIFA. Un été chargé d'émotion et de rancoeur. Et il y a fort à parier que le Barça et Neymar ne bougeront pas d'un millimètre. Une posture évidemment épiée par toutes les parties. Le club catalan a attaqué le 11 août dernier le joueur brésilien parti vers le Paris Saint-Germain en lui réclamant de rendre la prime reçue pour rester au club ainsi qu'une somme de 8,5 millions d'euros pour le préjudice.

Le club blaugrana avait défrayé la chronique en déclarant quelques jours plus tard que si le joueur ne payait pas ce serait au... Paris Saint-Germain de le faire. Cela semble tout de même compliqué à mettre en place.

D'autant que le clan Neymar n'était pas resté les bras croisés en attaquant le Barça devant la FIFA pour non-paiement de la dite prime... Selon le Mundo Deportivo, les deux parties sont convoquées demain. Cet été, il s'est murmuré que le transfert n'avait pas été validé avant la date à laquelle le joueur devait recevoir la deuxième partie de sa prime de maintien.

Le Barça s'est protégé en plaçant cette somme chez un huissier en attendant de connaître la position de la FIFA. Une chose est sûre: Neymar ne sera pas physiquement présent à cette conciliation mais il sera représenté par ses avocats. Une réunion qui ne devrait pas faire beaucoup avancer les positions.