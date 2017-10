HAFFAF, MANAGER GÉNÉRAL DE L'USM BEL-ABBÈS "Le club est victime de l'arbitrage"

Le manager général de l'USM Bel-Abbès, Redouane Haffaf a estimé que son équipe était victime de l'arbitrage en ce début d'exercice 2017-2018 et qu'elle en a de nouveau fait les frais lors du derby de l'Ouest algérien sur le terrain du MC Oran (1-1), avant-hier dans le cadre de la 5e journée du championnat de Ligue 1. «Ce sont deux précieux points que nous avons perdus à cause des arbitres. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les arbitres nous jouent un mauvais tour depuis le début de cet exercice», a déclaré Haffaf à la presse à l'issue du match. Les protégés de l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani tenaient la victoire en main jusqu'au temps additionnel qui a vu les locaux égaliser, un but qui a été très contesté par les visiteurs. Les dirigeants, entraîneurs et joueurs de l'USMBA s'étaient également plaints de l'arbitrage lors de leur précédent déplacement à Constantine où ils s'étaient inclinés devant le Chabab local (1-0), pour le compte de la troisième journée. Commentant le derby de l'Ouest, le même responsable, un ancien joueur de la formation de la Mékerra, s'est dit satisfait du niveau de la rencontre en général, surtout qu'il s'agissait d'un rendez-vous «spécial» pour les deux voisins. Il a, en outre, valorisé ce point ramené de la capitale de l'Ouest et qui devrait conforter les joueurs après un départ de championnat quelque peu difficile. L'USMBA, révélation de la Ligue 1 l'exercice dernier pour sa première saison après son retour parmi l'élite, occupe provisoirement la 12e place avec 4 points, mais compte un match en moins qu'elle doit livrer mardi prochain contre l'USM Alger.

«On doit vite tourner la page du derby et se concen-

trer sur la réception de l'USMA, un match qu'on devra remporter pour améliorer notre classement», a encore prévenu Haffaf.