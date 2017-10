LIGUE 2 MOBILIS - 5E JOURNÉE:LA JSMS CONCÈDE SA 1ÈRE DÉFAITE L'ASAM et le MOB nouveaux coleaders

L'AS Aïn M'lila accrochée par le RC Kouba (2-2) a été rejoint en tête du classement par le MO Béjaïa, vainqueur en déplacement face au CA Bordj Bou Arréridj (2-1) lors de la cinquième journée de la Ligue 2 Mobilis de football disputée vendredi, alors que la JSM Skikda a concédé sa première défaite de la saison face au RC Relizane (1-2).

Les Crabes de Béjaïa sont partis s'imposer en déplacement face au CA Bordj Bou Arréridj grâce aux buts de Soltani (38') et Boucherit (penalty, 50'), alors que Athmani a raté l'occasion d'égaliser en ratant un penalty à la (83'). Cette victoire permet au MOB de rejoindre l'AS Ain M'lila, tenue en échec face au RC Kouba après avoir mené deux fois au score grâce à Hachem (17') et Benyahya (39'), mais le buteur koubéen Amrane (34', 62') a permis aux siens d'arracher le point du match nul.

L'exploit de la journée est à mettre à l'actif du RC Relizane qui a infligé une première défaite à la JSM Skikda (2-1) qui recule à la 3e place du classement avec 12 points.

Derrière le trio de tête, l'ASM Oran qui a ramené un précieux point de Mascara (0-0) et l'ASO Chlef qui a égalisé dans les dernières minutes face à la JSM Béjaïa (1-1), se partagent la 4e place avec 9 points, devant le RC Relizane et la JSM Béjaïa (8 points).

Lors de cette journée deux matchs seulement, se sont soldés par un résultat vierge.

Il s'agit des rencontres GC Mascara-ASM Oran et Amel Boussaâda-MC El Eulma.

Dans le bas du classement, le RC Kouba (3 points), le GC Mascara et l'Amel Boussaâda (2 points) sont les trois clubs reléguables après le déroulement de la 5e journée.