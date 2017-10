MC ORAN Le manque de réalisme inquiète Bouakaz

L'entraîneur du MC Oran, Mouaz Bouakaz, s'est plaint du manque de réalisme qui continue de jouer un mauvais tour à son équipe, contrainte au partage des points lors du derby de l'Ouest algérien face à l'USM Bel-Abbès (1-1), avant-hier au stade Ahmed-Zabana (Oran) dans le cadre de la cinquième journée du championnat de Ligue 1. «Malgré une domination quasi-totale, nous avons encore une fois buté sur le manque de réalisme de notre secteur offensif. C'est un problème qui perdure depuis le début de cet exercice», a déclaré le technicien tunisien à la presse à l'issue de la partie. Le club d'El Bahia a évité de justesse la défaite. Il a attendu d'ailleurs le temps additionnel pour égaliser. Il s'agit de la deuxième contre-perfor-mance de suite des Oranais sur leur terrain fétiche du stade Ahmed-Zabana. «Mes joueurs sont à féliciter. En dépit du fait qu'ils étaient obligés de courir derrière le score, après un but contre le cours du jeu, ils y ont cru jusqu'au bout. Il faudra néanmoins redoubler d'efforts pour résoudre ce pertinent problème offensif», a encore ajouté le patron technique des Hamraoua. Pourtant, l'attaque du MCO avait démarré le championnat tambour battant en inscrivant un triplé dès le match inaugural, remporté à domicile contre le nouveau promu, l'USM Blida. Mais depuis, l'attaque des Rouge et Blanc trouve de la peine à concrétiser les occasions nettes de scorer qu'elle parvient à créer. «C'est pratiquement le même scénario qui se répète au fil des matchs. Mais je reste persuadé qu'on sera meilleur à l'avenir», a rassuré l'ancien coach de l'USMBA, dont les retrouvailles avec les «gars de la Mékerra se sont bien passées», s'est-il réjoui. «J'estime que ce derby a tenu toutes ses promesses. La partie a été d'un niveau appréciable et le fair-play a régné dans les tribunes malgré une certaine animosité qui existe entre les deux galeries», a-t-il conclu. Le MCO a échoué ainsi à signer sa deuxième victoire de rang, après avoir réussi à revenir avec trois précieux points de son déplacement à Tadjenanet lors de la précédente journée. Les protégés de Bouakaz, qui totalisent 8 points, reculent provisoirement à la cinquième place, en attendant la suite des rencontres de la 5e journée.