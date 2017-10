PSG Le dossier Ben Arfa étudié mardi

Tout n'est pas rose au Paris Saint-Germain. Demandez donc à Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif de 30 ans est totalement laissé de côté par le club. D'ailleurs, comme précisé par L'Équipe, l'ancien joueur de l'OM et l'OL a été à nouveau exclu par le club de la capitale avant la rencontre contre les Girondins de Bordeaux. Une exclusion qui ne passe pas aux yeux de l'avocat de HBA, qui a saisi la commission juridique de la Ligue (LFP) qui étudiera le dossier mardi. En effet, un joueur ne peut être exclu par son club que pour justification sportive et de manière temporaire. A croire, vraiment, que le PSG veut se débarrasser de Ben Arfa le plus tôt possible.