ANCIEN ENTRAÎNEUR DU NAHD (1970-1972) René Vernier décéde à l'âge de 92 ans

Par Lounès MEBERBECHE -

Les anciens joueurs et dirigeants du NA Hussein Dey se souviennent certainement de ce grand monsieur qui a été l'un des premiers techniciens étrangers à bâtir la grande équipe des Sang et Or des années 70 lorsque le beau football faisait étalage de son image de marque. Il s'agit de l'entraîneur français René Vernier, qui est décédé à la mi-septembre dernier dans la région de Metz à l'âge de 92 ans. Il a été le premier coach français à diriger le NAHD (1970-1972), suivi après par le Britannique Reynolds (1972-1973) et enfin par feu l'immense Jean Snella (1976-1978). Né le 9 juin 1925 à Douéra, en Algérie, René Vernier avait intégré le monde du football après une formation de pilote de chasse durant la Seconde Guerre mondiale. Professionnel à Saint-Étienne qux côtés de l'Algérien Rachid Mekhloufi, au Havre, puis entraîneur-joueur à l'AS Aixoise, il avait ensuite pris les rênes du FC Metz de 1972 à 1975 en tant que coach pour un total de 91 rencontres. Ce «puriste du football avait un faible pour le jeu en triangle, inspiré du célèbre jeu à la Nantaise», a salué le club sur son site Internet. Sous sa coupe, le NAHD est devenu une équipe plaisante à voir avant de servir par la suite la sélection nationale de grands joueurs.