LIGUE DES CHAMPIONS:L'USMA A CONCÉDÉ LE NUL CONTRE LE WAC Le sort des Rouge et Noir se jouera à Casa

Par Lounès MEBERBECHE -

Cinquième match sans victoire toutes compétitions confondues pour l'USM Alger, tandis que le Wydad Casablanca a réussi un bon coup pour ce qui est de la première manche de la demi-finale de la C1 africaine.

Soutenu par plus de 65 000 supporters, amassés avant-hier soir sur les gradins du stade du 5-Juillet, la formation algéroise de l'USMA n'a pas réussi malheureusement à prendre le dessus sur le Wydad Casablanca, en se contentant du match nul (0-0), pour cette première manche des demi-finales de la prestigieuse Ligue des champions. Il faut dire que la tâche des Algérois n'était pas aisée face à une bonne équipe marocaine bien organisée sur le plan tactique, seulement, les partenaires de Zemmamouche ont failli dans la finition. Les protégés du coach Ammouna ont opté pour un jeu en bloc, sans laisser le moindre espace aux attaquants usmistes, malgré les rares tentatives de Saâyoud, Meziane, Derfalou et Hamzaoui. Les meilleures offensives de la première mi-temps étaient d'ailleurs toutes à l'actif des Marocains. Côté USMA, il a fallu attendre le retour des vestiaires pour assister à un éveil offensif, car force est de reconnaître que pendant la première mi-temps, l'équipe de Soustara n'avait pas trop osé. Etouffée par le bon schéma défensif du Wydad, qui la bloquait aussi bien dans le jeu court que dans les débordements sur les ailes, l'attaque algéroise n'a pas trouvé d'autres solutions que de se remettre aux tirs de loin. Le meneur de jeu Amir Saâyoud a été le premier à se distinguer dans cet exercice, en décochant deux tirs puissants aux 58e et 60e, mais sans grand danger pour le gardien marocain, Laâroubi. L'entrée en jeu de Ziri Hammar a eu pour effet de dynamiser un peu plus le jeu des Rouge et Noir, mais toujours sans parvenir à trouver le chemin des filets. Sur certaines actions, marquées par un important cafouillage dans les 18 mètres marocains, les joueurs de l'USMA ont plusieurs fois réclamé un penalty, mais l'arbitre camerounais Alioum n'a pas branché. Les dernières occasions qui méritent d'être signalées dans ce match sont probablement celles de Meftah et Benguit, en toute fin de match, mais sans succès. Cinquième match sans victoire toutes compétitions confondues pour l'USM Alger, tandis que le Wydad Casablanca a réussi un bon coup pour ce qui est de la première manche de la demi-finale de la C1 africaine. Certains supporters usmistes reprochent à Paul Put sa prudence et parfois ses choix contestés, tandis que d'autres pensent que l'effectif algérois ne lui offre pas vraiment des solutions efficaces. Ainsi, la mission s'annonce difficile pour les partenaires de Benguit à «Casa» le 21 octobre prochain.

Paul Put devra revoir ses plans et préparer minutieusement cette seconde manche dans l'espoir de créer l'exploit et arracher une place en finale, la deuxième en trois éditions. D'ici là, les poulains de Paul Put essaieront de retrouver les certitudes qui pourraient leur permettre d'accéder à l'étape ultime. En attendant ce rendez-vous, l'USMA devra disputer deux matchs en retard en championnat de Ligue 1, avec au programme USMBA-USMA le 3 octobre et USMA-USMH le 10 octobre, avant de replonger dans l'aventure africaine.



Avis des coachs

Paul Put, coach de l'USMA

«Je reste optimiste»

«Je suis déçu par le résultat, mais je ne reproche rien à mes joueurs car ils ont vraiment tout donné, particulièrement en deuxième mi-temps. En tout cas, si j'ai un reproche à faire, ce serait à l'arbitre, car il nous a privé d'au moins un penalty. Ce qui est dommage, car cela aurait pu changer complètement la donne. Cela dit, malgré ce 0-0 à domicile, rien n'est encore perdu. Il reste un match retour, pendant lequel nous ferons le maximum pour inverser la tendance. Nous disposons de 20 jours pour le préparer et personnellement, je reste optimiste, car mis à part lors du précédent match contre le Ferroviario, mon équipe a toujours réussi à marquer, même à l'extérieur. Donc, si on parvient à trouver le chemin des filets au moins une fois à Casablanca, l'espoir d'une qualification sera permis.»



Houcine Ammouta, coach du WAC

«C'est un score piège»

«Nous avons démarré ce match avec une certaine prudence, car l'USMA possède une bonne attaque, qui a marqué pratiquement à chaque match depuis l'entame de la compétition. Nous avons donc considéré qu'il valait mieux ne pas trop se découvrir. Mais au fil du temps, notre équipe a pris confiance et elle a réussi à se procurer quatre ou cinq bonnes occasions qui malheureusement n'ont pas été couronnées de succès. Je pense que le mauvais état du terrain a été pour beaucoup dans ce manque de réussite, car le Wydad pose le ballon à terre et procède par des passes courtes, ce qui nécessite une pelouse de qualité. Globalement, nous sommes heureux de repartir avec un nul, mais nous considérons que c'est un score piège, car il suffit que l'USMA marque un but au match retour pour nous mettre dans l'embarras. Ce sera donc difficile, même pour nous et il va falloir se montrer à la hauteur pour espérer se qualifier.»