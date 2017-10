LIGUE 1 MOBILIS - 5E JOURNÉE:PREMIÈRE VICTOIRE DE LA SAISON DE L'US BISKRA Le CS Constantine provisoirement en tête

Les Sanafir ont pris le dessus dans les ultimes minutes du match

Le CS Constantine difficile vainqueur du MC Alger (1-0) au stade Hamlaoui a rejoint provisoirement le CR Belouizdad et l'ES Sétif en tête du classement de la Ligue 1 Mobilis, alors que l'US Biskra a remporté son premier succès de la saison et de surcroît en déplacement contre l'Olympique de Médéa (2-1) en ouverture de la 5e journée disputée avant-hier. Les Constantinois en difficulté durant cette partie ont atteint leur objectif en engrangeant les trois points de la victoire grâce à un but d'Amine Abid à la 72e minute. Le MC Alger qui peine à relever la tête après l'amère élimination en coupe de la Confédération africaine pointe désormais à la 11e position (4 points) avec un match en moins qu'il jouera mardi prochain contre l'OM Médéa au stade Omar-Hammadi. L'US Biskra a fait sensation en allant chercher une précieuse victoire en déplacement contre l'Olympique de Médéa (1-2), enregistrant ainsi son premier succès cette saison qui lui permet de souffler un peu. Les hommes de Belatoui ont ouvert la marque par Rachedi sur penalty (24e), avant que les enfants du Titteri n'égalisent en début de seconde période par Bahi (52). Les visiteurs ont inscrit le but de la victoire grâce à Okbi (73). Le derby entre le MC Oran et l'USM Bel-Abbès n'a pas connu de vainqueur et les deux équipes se sont neutralisées 1-1. Longtemps menés au score après le but belabbèsien de Tabti à l'heure de jeu (62), la formation d'El Hamri a refusé d'abdiquer en égalisant dans le temps additionnel par Toumi (90+2). Le dernier match de la 5e journée programmé avant-hier soir a opposé à Bechar la JS Saoura et le Paradou AC. Les Bécharis ont pris l'ascendant suite à leur victoire (2-0), signée Djalit (30') et Yahia Chérif (56'). Hier en fin de journée, le CR Belouizdad et l'ES Sétif se sont affrontés au stade du 20-Août 1955 d'Alger pour la place de leader.