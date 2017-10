REAL MADRID Zidane optimiste pour Ronaldo

Une grande complicité entre les deux hommes

Il n'y aura «aucun problème» entre Cristiano Ronaldo et le Real Madrid pour discuter d'une nouvelle prolongation de contrat et les choses vont «bien se passer», a estimé hier l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane après un été plongé dan le flou autour de l'avenir de l'attaquant portugais. «La discussion, c'est entre le club et Cristiano et je pense que, comme toujours, cela va bien se passer. Il n'y aura aucun problème entre le club et Cristiano, ni entre Cristiano et le club», a déclaré Zidane en conférence de presse. «Mais, au-delà de son contrat, le plus important pour Cristiano, c'est d'être sur le terrain demain et de jouer, c'est ce qui l'intéresse le plus», a ajouté le technicien français à la veille de la réception de l'Espanyol Barcelone dimanche pour la 7e journée du championnat d'Espagne (16h45). Il y a moins d'un an, en novembre 2016, Ronaldo a signé un nouveau contrat courant jusqu'en 2021, avec à la clé un salaire estimé à 23,6 millions d'euros par la presse. Mais le quadruple Ballon d'or (32 ans), favori pour décrocher un cinquième trophée fin 2017, a laissé planer le doute sur son avenir cet été après sa mise en examen pour fraude fiscale en Espagne. Devant une juge madrilène, le Portugais a déclaré qu'il se sentait persécuté et qu'il aimerait retourner en Angleterre, où il a joué six ans à Manchester United (2003-2009). Alors que, selon la presse espagnole, Ronaldo souhaiterait une nouvelle rallonge de salaire pour faire face à une éventuelle amende du fisc espagnol, le joueur a renvoyé cette semaine la balle dans le camp du Real Madrid. «C'est une question à laquelle le président du club (Florentino Pérez) saura peut-être mieux répondre que moi», a-t-il dit mardi sur la chaîne espagnole Mega. «Moi, je suis content et les choses arrivent toujours de manière naturelle.» Ces spéculations autour d'un nouveau contrat pour Ronaldo interviennent alors que le Real Madrid a engagé une vague de consolidation de son effectif, double champion d'Europe en titre: tour à tour, Marcelo (2022), Isco (2022), Dani Carvajal (2022), Karim Benzema (2021), Marcos Llorente (2021) et Raphaël Varane (2022) ont prolongé leur contrat ces derniers jours.