LE STAGE DE L'EN DÉBUTERA DEMAIN Les hésitations d'Alcaraz pour annoncer ses "23"

Par Saïd MEKKI -

Le coach de l'EN, Lucas Alcaraz en réunion avec son staff

Le président de la FAF offre au coach espagnol la chance de disputer les deux derniers matchs des éliminatoires au Mondial avant de prendre une décision définitive à son sujet, soit le confirmer jusqu'à la CAN 2019, soit le «virer» malgré les répercussions financières qui en découleront.

Le stage de l'Equipe nationale débutera demain au Centre national technique de Sidi Moussa, mais jusqu'au moment où on mettait sous presse, hier, aucune liste des joueurs n'a été officiellement annoncée! Pourtant d'aucuns savent que les deux derniers matchs qui attendent la sélection nationale pour clore les éliminatoires du Mondial 2018 n'ont plus d'importance pour les Verts qui sont d'ores et déjà éliminés. Très critiqué, voire congédié indirectement par les fans des Verts et quelques responsables du football algérien, à l'exception du président de la FAF, le sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz et son staff espagnol, se trouvent devant un vrai dilemme.

Le président de la FAF lui «offre» la chance de disputer les deux derniers matchs de la qualification au Mondial avant de prendre une décision définitive à son sujet pour confirmer la poursuite de sa mission avec les Verts jusqu'au terme de son contrat soit la CAN 2019, soit le démissionner malgré les répercussions financières qui en découleront. Après l'élimination des Vents suite à son seconde match perdu face à la Zambie et pour atténuer la forte pression sur le staff technique des Verts très critiqué, le président de la FAF annonce donc que «4 ou 5 des joueurs cadres de la sélection algérienne ne seront pas convoqués lors du prochain stage des Verts».

Et le lendemain, soit 16 septembre dernier, le staff technique de la sélection nationale s'est réuni afin d'étudier les perspectives d'avenir à la lumière de l'élimination de l'Algérie de la course à la coupe du Monde 2018. Après discussion et concertation, et compte tenu de la rareté des dates FIFA et, donc, du peu d'opportunités qui sont offertes pour découvrir de nouveaux talents, il a été décidé de tirer profit de la prochaine confrontation de la sélection algérienne face au Cameroun, le 7 octobre 2017 à Yaoundé, pour convoquer et voir à l'oeuvre quelques nouveaux joueurs. Toutefois, cela ne signifie aucunement que les joueurs qui ne seront pas convoqués pour ce match sont définitivement écartés de la sélection. Quelques jours plus tard, Hakim Medane, membre du Bureau fédéral et responsable de la sélection nationale, a effectué un déplacement à Yaoundé, capitale du Cameroun, en compagnie du vétérinaire de la FAF afin de préparer le séjour de la sélection nationale pour y disputer ce match de l'avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Le 24 septembre dernier, lors due la réunion du Bureau fédéral, celui-ci décide «pour une plus grande implication des membres du Bureau fédéral dans la gestion de la sélection nationale, d'installer un comité de suivi de la sélection nationale qui s'occupera de son suivi au quotidien et de la mise en place d'une stratégie à moyen terme destinée à reconstruire une sélection conquérante et compétitive digne des qualités» sous la présidence du vice-président Ould Zmirli. Cela se passe au moment où le sélectionneur Lucas Alcaraz médite toujours sur la liste des «23» qu'il doit convoquer pour ce premier regroupement après l'élimination du Mondial. Est-ce parce qu'il veut voir les joueurs locaux avec les matchs qui se disputaient hier ou encore pour ceux évoluant à l'étranger jusqu'à ce soir pour annoncer officiellement sa liste? On ne le sait pas encore. Aux dernières nouvelles, il y a une «mauvaise ambiance» entre le groupe chargé des Verts et le président de la FAF. Certains estiment que le président de la FAF s'ingère dans le choix d'Alcaraz surtout après l'élimination de l'EN alors que certains pensent qu'Alcaraz n'en n'a cure puisqu'il possède un contrat bien «privilégié» et c'est lui qui est «gagnant». De plus,, on évoque aussi une probable démission de Hakim Medane du managérat des Verts suite à la désignation d'Ould Zmirli à la tête du comité de suivi de la sélection algérienne. Pour le moment, les spéculations vont bon train pour cette «nouvelle sélection» annoncée alors qu'on se contente juste des «infirmations» publiées par les clubs des joueurs ayant reçu leur convocation tels Rafik Halliche ou Mohamed Farès...