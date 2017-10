Brèves des Fédérations sportives

Arts martiaux

13 athlètes dont cinq femmes ont pris part au deuxième stage de la sélection nationale de Yoseikan Budo, qui s'est déroulé du 25 au 30 septembre au Centre de préparation des Equipes nationales à Souïdania (Alger), sous la houlette des entraîneurs Djamel Barak et Hacène Achouri.



Luttes associées

Le Collège technique national de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), prévu initialement le 28 septembre, a été reporté au 5 octobre, a indiqué la FALA sans préciser le lieu de son déroulement.



Cyclisme

La 4e manche de la coupe d'Algérie de VTT cross-country se tiendra le 14 octobre à Annaba, a indiqué la Fédération algérienne de cyclisme, précisant que cette compétition est ouverte seulement aux coureurs licenciés au titre de la saison 2017 et ayant pris part aux manches précédentes ou non.



Basket-ball

Un stage d'entraîneur de basket-ball de 3e degré, concernant les candidats déjà titulaires du 2e degré, se déroulera à l'ES/STS de Dely Ibrahim (Alger), sous forme de 4 regroupements périodiques de 15 jours et dont les dates seront fixées par le ministère de la Jeunesse et des Sports.



Natation

L'assemblée générale extraordinaire de la Fédération algérienne de natation (FAN), prévue initialement avant-hier à Alger, a été finalement reportée au 7 octobre à Sétif pour des raisons «organisationnelles». Il sera procédé notamment au cours de cette rencontre à l'approbation des recommandations du Collège technique national regroupé il y a une semaine et du programme de compétition qui a connu «quelques» changements, selon la FAN.



Handball

Dans le cadre de la préparation de la saison 2017-2018, la Direction de l'organisation sportive de la Fédération algérienne de handball (FAHB) a demandé à l'ensemble des clubs sportifs amateurs engagés dans les championnats nationaux gérés par l'instance fédérale de télécharger le dossier d'engagement qu'elle a publié sur Internet pour le remplir et ensuite le déposer au niveau du secrétariat de la FAHB. La date limite a été fixée au 5 octobre.



Billard

La Fédération algérienne de rafle et billard (FARB) a saisi le directeur de la jeunesse et des sports de Constantine pour protester contre la participation de certains joueurs de cette wilaya à un tournoi international de billard du 21 au 24 septembre à Tanger (Maroc) au nom de l'Algérie «sans avoir eu l'autorisation de la FARB et du ministère de la Jeunesse et des Sports.» La FARB, qui a décliné toute responsabilité liée à cette participation, a demandé au directeur de la jeunesse et des sports de Constantine de prendre des «mesures nécessaires et rigoureuses à l'encontre des participants».