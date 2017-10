CAMEROUN-ALGÉRIE Le Tunisien Essrayri au sifflet

Un trio arbitral tunisien sous la direction de Essrayri Youssef dirigera la rencontre Cameroun-Algérie, prévue le 7 octobre à 17h au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, groupe B, a indiqué avant-hier la Fédération internationale de football. Le directeur de jeu tunisien Essrayri sera assisté de ses deux compatriotes Ben Salem Mohsen et Malloulchi Yamen, le quatrième arbitre étant Jouad Nasrallah (Tunisie). L'inspecteur des arbitres est Tangawarima Félix Onias (Zimbabwe) alors que le commissaire du match est Asfaw Luleseged Begashaw (Ethiopie). Cette rencontre est sans enjeu puisque les deux sélections sont d'ores et déjà éliminées de la course à la Coupe du monde 2018. L'Algérie est lanterne rouge avec 1 point, devancée par le Cameroun (3 pts). Le seul billet qualificatif dans le groupe B se jouera entre le Nigeria (10 pts) et la Zambie (7 pts) qui s'affrontent à Uyo dans l'autre rencontre de poule de cette cinquième journée des éliminatoires.