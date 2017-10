CIRCUIT PRO-FÉMININ DE TENNIS Inès Ibbou ne souffre de rien

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou, contrainte de se retirer d'un tournoi professionnel en Tunisie après avoir éprouvé quelques soucis physiques mercredi dernier, ne souffre finalement «de rien de grave», et elle devrait être «apte à rejouer d'ici quelques jours» a-t-on appris, avant-hier, auprès de son entourage. La championne d'Afrique de 2015 avait «ressenti des crampes aux deux mollets» lors de confrontation avec l'Italienne Anna Maria Procacci, au premier tour du tableau final d'un tournoi à 15 000 USD, organisé du 25 septembre au premier octobre à Hammamet, et c'est «par précaution» qu'elle a décidé d'arrêter, pour éviter de provoquer une blessure beaucoup plus grave. Un luxe que la sociétaire de l'Académie de Valence ne pouvait se permettre, car ambitionnant de disputer plusieurs autres tournois professionnels prochainement, et pour lesquels elle souhaite être au top de sa forme. Ibbou (18 ans) a déjà disputé quatre tournois consécutifs à Hammamet, d'où son besoin de repos, surtout après l'apparition de ces premiers symptômes d'épuisement. Cela n'empêche que la jeune Algérienne a déjà considérablement brillé en Tunisie cet été, en remportant notamment un double et un simple, grâce auxquels elle a gagné 299 places dans le nouveau classement mondial, et qui la positionnent désormais au 809e rang.