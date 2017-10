DINAMO ZAGREB Doublé de Soudani qui prend la tête des buteurs

L'avant-centre des Verts, Hillel Soudani, a rajouté deux unités à son compteur-buts avant-hier et avec 8 réalisations, il prend la tête des buteurs du Championnat croate. En déplacement sur le terrain de Cibalia, les coéquipiers du capitaine Soudani ont vite ouvert le score à la 16e minute par Daniel Olmo, avant que Soudani ne double la mise à la 25e. Après avoir concédé un but dès la reprise, Soudani convertit le penalty qu'il avait lui-même obtenu et s'offre un doublé, qui porte son total de buts à huit unités en sept titularisations en championnat. Le Dinamo Zagreb pointe seul en tête avec 29 points.