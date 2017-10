GALATASARAY Deuxième but pour Feghouli

Le milieu de terrain international algérien Sofiane Feghouli s'est illustré avant-hier en inscrivant son deuxième but personnel sous les couleurs de Galatasaray, pour le compte de la 7e journée du championnat de Turquie, ayant vu le club stambouliote l'emporter sur le fil (3-2) face au mal-classé, Karabukspor. Pour sa première titularisation avec Galatasaray, l'ancien Valencien s'est distingué une première fois en ouvrant le score à 17e minute, avant d'offrir une passe décisive au Brésilien Maicon, pour le but de la victoire à la 90e minute. Après le but de Feghouli, Galatasaray avait doublé la mise dès la 22e minute par l'intermédiaire de ce même Maicon, avant de concéder l'égalisation devant Yatabaré (27e) et Seleznyov sur penalty à la 84e. Ce n'est donc qu'à la toute dernière minute du temps réglementaire que les «Lions» ont réussi à l'emporter, sur un service de l'Algérien, ayant également réussi deux «petits ponts» en l'espace de deux minutes. Une importante victoire qui permet à Galatasaray de consolider sa première place au classement général, avec 19 points.