L'USMB RÉCOLTE SON PREMIER POINT Le CRB et l'ESS reprennent les commandes

Les Belouizdadis et les Sétifiens ont récolté un point supplémentaire, grâce auquel ils se sont emparés seuls de la première place, au moment où le CSC et la JSS restent ex aequo à la 2e place, avec 10 points chacun.

Le CR Belouizdad et l'ES Sétif ont repris la tête de la Ligue 1 Mobilis, ex aequo avec 11 points chacun, après s'être neutralisés (0-0) avant-hier soir au stade du 20-Août 1955, dans le match au sommet de la 5e journée, ayant vu l'USM Blida récolter son premier point de la saison, après son nul à domicile contre le NA Hussein Dey (2-2).

Avant leur confrontation dans ce duel direct pour le leadership, le CRB et l'ESS partageaient leur première place avec le CS Constantine et la JS Saoura, qui s'étaient imposés la veille, respectivement (1-0) contre le MC Alger et (2-0) contre le Paradou AC, en ouverture de cette 5e journée. Mais en se neutralisant (0-0), les Belouizdadis et les Sétifiens ont récolté un point supplémentaire, grâce auquel ils se sont emparés seuls de la première place, au moment où le CSC et la JSS restent ex aequo à la 2e place, avec 10 points chacun. De son côté, l'USM Blida a attendu cette 5e journée pour récolter son premier point de la saison, après son nul à domicile contre le NA Hussein Dey (2-2), alors que la JS Kabylie a longtemps buté sur la solide défense du DRB Tadjenanet, avant de débloquer la situation par le jeune remplaçant Massinissa Tafni, auteur de l'unique but de cette rencontre à la 77e minute.

Le DRBT a bénéficié d'un penalty à la 90'+1, certes, mais Haddad a échoué dans sa transformation, car le gardien Abderrahmane Bouletif a réussi un double «arrêt miracle», qui a permis à son équipe de l'emporter (1-0) et de se hisser provisoirement à la 5e place du classement général, ex aequo avec le MC Oran, avec huit points chacun.

Vendredi, en ouverture de cette 5e journée, c'est l'US Biskra qui avait fait sensation, en allant chercher son premier succès de la saison de chez l'Olympique Médéa (1-2), grâce notamment à Rachedi, ayant transformé un penalty à la 24e minute, avant que Okbi n'inscrive le but de la victoire à la 73e minute, alors qu'entre-temps, les locaux avaient égalisé par Bahi (52').

Le derby de l'Ouest, entre le MC Oran et l'USM Bel-Abbès s'est soldé par un nul (1-1) qui n'arrange aucune des deux équipes.

Les Hamraoua longtemps menés au score ont égalisé dans le temps additionnel.

Cette 5e journée se clôturera le 10 octobre prochain, avec le déroulement du derby USM Alger-USM El Harrach, qui fut renvoyé à cette date en raison de la participation des Rouge et Noir à la demi-finale de Ligue des champions africaine contre le WA Casablance (0-0) vendredi soir au stade 5-Juillet.