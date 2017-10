LEICESTER CITY Pourquoi Mahrez a-t-il été écarté contre Bournemouth?

L'international algérien de Leicester City, Ryad Mahrez, n'a joué qu'une quinzaine de minutes contre Bournemouth avant-hier à l'occasion de la 7e journée de Premier League. Une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à Leicester, l'ailier algérien étant le titulaire incontestable à son poste. A la fin de la rencontre, Craig Shakespeare, l'entraîneur des Foxes, a expliqué pourquoi Mahrez n'a pas commencé le match. «Il y a derrière Mahrez des joueurs qui rongent leur frein depuis pas mal de temps et je dis toujours que l'équipe passe avant n'importe quel joueur. De toutes les manières, Mahrez est très professionnel et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. En le sortant du banc, je voulais le voir exprimer toutes ses qualités et c'est ce que nous attendons de voir des joueurs qu'on écarte du Onze de temps à autre», a-t-il confié.