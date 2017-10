LIGUE 1 MOBILIS - 5E JOURNÉE La 6e journée programmée du 12 au 14 octobre

Les matchs de la 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, initialement prévus entre le 5 et le 7 octobre, se joueront finalement du 12 au 14 du même mois, a indiqué la Ligue de football professionnel avant-hier. La LFP avait décidé de renvoyer toutes les rencontres de cette sixième journée suite à l'injonction du Bureau fédéral et à la recommandation du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a invité le président de la LFP à se conformer aux décisions de la Fédération algérienne de football. La programmation initiale de cette journée coïncidait avec le déroulement de la rencontre Cameroun-Algérie, programmée le 7 octobre à Yaoundé pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. La LFP signale au passage qu'elle avait «souvent programmé des rencontres nationales durant la période des dates FIFA sans aucune objection de la part des acteurs concernés».