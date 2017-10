LIGUE 2 MOBILIS L'ASM Oran à l'heure des derbys

L'ASM Oran, auteur d'un départ encourageant en Ligue 2 Mobilis, espère confirmer lorsqu'elle enchaînera avec deux autres derbys lors des deux prochaines journées contre le WA Tlemcen et le

RC Relizane. Il s'agira des deuxième et troisième derbys de la saison pour les gars de M'dina J'dida qui se sont contentés d'un nul lors de leur match sur le terrain du voisin,

le GC Mascara (0-0), vendredi dernier dans le cadre de la cinquième journée. En fait, il s'agit du troisième nul en déplacement et avec le même score des Asémistes depuis le début de cet exercice, contre deux victoires à domicile. Un parcours ayant permis à l'ASMO de pointer au pied du podium avec 9 points, distancée de quatre unités par les coleaders, l'AS Aïn M'lila et le MO Béjaïa, et de trois par la JSM Skikda, troisième au classement, sachant qu'elles seront trois formations à accéder en Ligue 1 en fin de saison. Mais Laoufi préfère éviter à ses capés toute pression supplémentaire et ce, en rappelant qu'«à aucun moment il n'a été question de faire de l'accession un objectif». Les propos de l'entraîneur de l'ASMO sont, en effet, en adéquate harmonie avec ceux des dirigeants. Le président de la section football du club, Larbi Oumamar, avait eu le même discours, il y a quelques jours, dans sa déclaration.