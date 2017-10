WA TLEMCEN Le Widad retrouve son efficacité

Muette tout au long des quatre premières journées du championnat de Ligue 2 Mobilis, l'attaque du WA Tlemcen s'est révoltée lors du derby de l'Ouest contre le MC Saïda et a permis à son équipe de signer sa première victoire de la saison (3-1), vendredi dernier au stade des Frères Zerga (Tlemcen), pour le compte de la 5e journée. Cette victoire intervient au bon moment pour le Widad qui était toujours à la recherche d'un déclic à même de lui permettre d'enclencher son véritable départ dans le championnat de Ligue 2. qu'il retrouve cette saison après avoir dominé de la tête et des épaules la division amateur (Ouest) lors de l'exercice écoulé. Ce succès permet aussi aux gars des «Zianides» de porter à quatre leur capital points et de s'extirper, pour la première fois, de la zone rouge afin de se hisser à la 12e place. Mais les protégés de l'entraîneur Kheïreddine Kherris sont appelés à confirmer leur réveil dès vendredi prochain quand ils rendront visite à l'ASM Oran, une équipe ayant le vent en poupe en ce début de saison et qui reste invaincue après cinq journées de compétition. Sur un autre registre, le WAT continue de souffrir le martyre sur le plan financier. Le club est toujours dépourvu de sponsors et ne fonctionne que grâce aux aides des autorités locales, a-t-on appris de la direction du club. Face à cette situation, le wali de Tlemcen a engagé des contacts avec des opérateurs économiques implantés dans la ville pour les convaincre de signer des contrats de sponsoring avec le WAT, précise-t-on de même source.