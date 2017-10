FORMULE 1- GP DE MALAISIE Verstappen s'offre un joli cadeau d'anniversaire

Max Verstappen a remporté son deuxième Grand Prix dans sa carrière

Le prodige néerlandais, qui a fêté ses 20 ans avant-hier, a signé à Sepang la deuxième victoire de sa carrière en F1 devant Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo.

Parti dernier, Sebastian Vettel a limité les dégâts au championnat en terminant 4e. Il espérait la pluie, elle n'est pas venue. Cela n'a pas empêché Max Verstappen de remporter son deuxième Grand Prix dans sa carrière. Un beau cadeau d'anniversaire pour le Néerlandais (20 ans depuis samedi) qui s'est aisément imposé sur le tracé de Sepang en Malaisie, devançant Lewis Hamilton (Mercedes) et son coéquipier Daniel Ricciardo (Red Bull). Parti dernier, Sebastian Vettel a pris la quatrième place mais Ferrari a connu une journée difficile. Après les problèmes rencontrés par Vettel samedi (changement de moteur), c'est Kimi Räikkönen qui a connu des ennuis avec sa monoplace. En allant se placer sur la grille de départ (le Finlandais devait partir deuxième), le pilote de la Scuderia a rencontré des problèmes de batterie. Résultat: sa voiture a été emmenée sur les stands et il n'a jamais pris le départ. Coup dur pour Ferrari car «Iceman» visait clairement la victoire. Libérées de Räikkönen, les Red Bull avaient le champ libre pour attaquer Lewis Hamilton. Max Verstappen s'est immédiatement porté à l'attaque et a dépassé le Britannique dès le 4e tour. En difficulté avec ses pneus, Hamilton n'a pas lutté et s'est contenté de gérer sa course, conscient de la bonne opération qu'il était en train de réaliser. Un temps revenu au contact du triple Champion du monde, Daniel Ricciardo et Red Bull ont rêvé du doublé mais l'Australien a perdu du temps lors des arrêts aux stands. Finalement, il a dû résister à Sebastian Vettel en fin de course afin d'assurer la 3e place. Car l'Allemand a réalisé une course incroyable. Parti dernier, le pilote de la Scuderia a remonté 16 places pour échouer au pied du podium. Il aura eu une chance d'attaquer Ricciardo mais l'Australien a très bien résisté. Au final, Vettel limite la casse et ne perd que six points sur Lewis Hamilton. Cela aurait pu être bien pire. Au classement mondial des pilotes, le Britannique possède 281 points contre 247 pour l'Allemand. 34 points d'écart donc, le championnat reste ouvert à cinq courses de la fin. Du côté des Français, ce n'est pas le Grand Prix où ils se sont montrés le plus à la fête. Esteban Ocon arrache un point en prenant la 10e place. Romain Grosjean termine 13e, juste devant Pierre Gasly, 14e pour sa grande première en F1.