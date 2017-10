LIGUE 1 MOBILIS - 5E JOURNÉE:LE CR BELOUIZDAD VIT UNE PROFONDE CRISE FINANCIÈRE Todorov remonté contre Hadj Mohamed

Par Lounès MEBERBECHE -

Le président du Chabab face à un sérieux casse-tête

L'entraîneur serbe du CR Belouizdad, Ivica Todorov, a menacé de jeter l'éponge si le président Hadj Mohamed Bouhafs, ne tient pas sa promesse de régulariser les joueurs d'ici demain. La situation du Chabab est chaotique, les joueurs sont abandonnés à leur triste sort depuis des mois, entre le souci d'hébergement à Alger des joueurs recrutés à l'intersaison et les salaires impayés des joueurs, le président ne sait plus quoi faire. Une situation délicate qui menace le CRB, quelques mois seulement après avoir remporté la coupe d'Algérie. Une situation délicate et alarmante qui risque de déstabiliser complètement les Rouge et Blanc en ce début de saison. Il faut dire que les difficultés financières ne datent pas d'hier, puisque l'équipe belouizdadie a souffert pendant la préparation estivale jusqu'à rentrer de son stage de Tunisie par route et sans aucun dinar dans les poches du responsable du stage. Même à l'époque du président Réda Malek, les joueurs n'ont pas connu une situation aussi dramatique, où il y avait, certes, des retards dans le versement des salaires, mais à aucun moment, les joueurs ne sont entrés en grève, comme c'est le cas en ce début de saison. Une série de grèves des partenaires de Hamia pour exiger le paiement des salaires. Si les gars de Ivica Todorov ne reçoivent pas leur virement demain, les joueurs vont certainement replonger dans une nouvelle période de grèves qui risque de gâcher tout le travail et la réussite obtenue par le Chabab en ce début de saison. Le coach serbe, pour sa part, était très en colère avant-hier suite au match nul concédé par son équipe (0-0) face à l'ESS. Ce dernier n'a pas mâché ses mots à la fin du match, s'en prenant directement au président Hadj Mohamed qui n'a pas tenu ses promesses envers les joueurs: «Le président Hadj Mohamed doit assumer ses responsabilités. Il a promis aux joueurs de régler leurs problèmes financiers ce mardi. Il doit tenir ses promesses envers les joueurs, sinon je suis prêt à partir. Je le dis, s'il ne tient pas parole, je quitterai le club. J'en ai marre de vivre une telle situation. J'ai éprouvé beaucoup de difficultés à convaincre les joueurs de reprendre l'entraînement. Maintenant, la balle est dans le camp du président.» Ivica Todorov risque même de porter ses réclamations devant la FIFA, une fois son départ scellé afin d'exiger le paiement de ses salaires. Signalons également le ras le bol de Todorov contre les pseudo-supporters «donneurs de leçons» qui insultent les joueurs, au lieu de leur apporter leur soutien en cette période délicate. Une situation complexe que vit donc le Chabab et qui risque de s'aggraver d'ici demain si la direction belouizdadie ne bouge pas pour désamorcer cette crise financière et permettre à l'équipe de poursuivre son excellent parcours.