ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:L'EN DÉBUTE SON STAGE AUJOURD'HUI Alcaraz enclenche un nouveau départ

Par Saïd MEKKI -

Le technicien espagnol est désormais dos au mur

Le sélectionneur de l'Equipe nationale, Lucas Alcaraz, a dévoilé la liste des 23 joueurs sélectionnés pour le match contre le Cameroun, prévu le 7 octobre prochain à Yaoundé pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, groupe B, où l'on remarque quatre nouveaux joueurs. Il s'agit du gardien de but Toufik Moussaoui (Paradou AC), des défenseurs Mohamed Farès (Hellas Verona, Italie), et Abdelkader Bedrane (ES Sétif) ainsi que de l'attaquant Abderrahmane Meziane (USM Alger). D'autre part, on notera également le retour de quatre cadres de l'équipe, il s'agit des défenseurs, Liassine Cadamuro-Bentaïba (Nîmes Olympique), Farouk Chafaï (USM Alger), Sofiane Feghouli (Galatasaray) et de l'attaquant Ishak Belfodil (Werder Bremen). Zinedine Ferhat (Le Havre) est également de retour bien qu'il n'ait pas l'expérience chez les Verts comme ses quatre compatriotes cités. Ferhat n'a plus été convoqué depuis l'ère Halilhodzic. Par contre et comme déjà annoncé par le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, Lucas Alcaraz a bien mis à l'écart le trio Nabil Bentaleb (Schalke 04), Islam Slimani et Ryad Mahrez (Leicester City) ainsi que «logiquement» l'ex-capitaine Carl Medjani (Sivasspor) qui a décidé de prendre sa retraite internationale et Adlène Guedioura (Middlesbrough). Si tous les joueurs connaissent des fortunes diverses dans leurs clubs respectifs en étant de temps en temps titularisés, on relève qu'Alcaraz a fait appel à Sofiane Bendebka (MC Alger) qui n'est pas titulaire sous la coupe de son coach Casoni. Il est tout aussi remarquable que le coach des Verts ait convoqué pas moins de huit joueurs locaux dont deux gardiens de but et pas moins de quatre joueurs de l'USM Alger, dont l'avant-centre de l'EN U23, Oussama Derfalou. Et comme de coutume donc, Alcaraz a choisi deux joueurs de l'Olympique de Médéa, à savoir Houari Baouche et Imad-Eddine Boubekeur, dans la liste des invités pour vivre l'ambiance des Verts. Une manière comme une autre de les encourager à travailler plus pour gagner définitivement leur place. Parmi les joueurs non convoqués, on notera également Rafik Halliche qui, pourtant a bien reçu son invitation pour ce stage de l'EN, comme l'a indiqué son club chypriote (Estoril). Mais, lui, c'était dans la liste élargie des Verts. Seulement, pour ce déplacement au Cameroun, Alcaraz lui a préféré Cadamuro pour sa polyvalence. Des joueurs comme Ounas, Bouabta, Bouhenna et Hassani, victime de sa dernière mauvaise prestation contre la Zambie, doivent donc attendre une autre fois pour espérer figurer dans la liste d'Alcaraz. Pour le reste, les habitués sont toujours là, à l'image de Bensebaïni, Mandi, Soudani, Brahimi, Taïder et les autres. Raïs M'Bolhi, auteur d'une sortie médiatique très remarquée, est toujours là alors que le latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam, censé être écarté, figure sur cette liste. Ainsi, les 23 joueurs choisis par Alcaraz se doivent de débuter leur stage aujourd'hui au Centre technique national de Sidi Moussa. Le déplacement de la sélection nationale à Yaoundé s'effectuera le jeudi 5 octobre 2017 par un vol spécial au départ de l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger. A noter enfin que cette rencontre Cameroun-Algérie est sans enjeu puisque les deux sélections sont d'ores et déjà éliminées de la Coupe du monde 2018. L'Algérie est lanterne rouge avec 1 point, devancée par le Cameroun (3 pts). Le seul billet qualificatif dans le groupe B se jouera entre le Nigeria (10 pts) et la Zambie (7 pts) qui s'affrontent à Uyo dans l'autre rencontre de la poule de cette 5e journée des éliminatoires.