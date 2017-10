BAYERN MUNICH Blessé, Franck Ribéry arrête plusieurs mois

L'attaquant français s'est blessé au ligament du genou gauche lors du match contre Berlin, dimanche soir. L'information vient d'être confirmée par le club sur Twitter. Le Bayern Munich va peut-être devoir se passer de Franck Ribéry pendant trois à quatre mois à cause de la rupture du ligament d'un genou, selon le club, qui confirme une information de la chaîne de télévision Sky Allemagne. L'attaquant boulonnais de 34 ans s'est blessé dimanche 1er octobre, à la 62e minute du match opposant le Bayern au Hertha Berlin (2-2). Sky Deutschland assure que Ribéry s'est déchiré un ligament du genou gauche, mais qu'il ne sera pas opéré pour autant et pourra bénéficier d'un traitement conservateur. L'information a été confirmée dans un tweet par le club bavarois (traduit en français), qui jusqu'à hier après-midi n'avait rien dit de l'état de santé de son joueur. «C'est le genou, il faudra faire des tests complémentaires pour en savoir plus, mais on soupçonne une rupture des ligaments externes», avait seulement indiqué dimanche soir Willy Sagnol qui remplace l'ancien entraîneur Carlo Ancelotti, limogé après un début de saison difficile.