CIRCUIT PRO-FÉMININ DE TENNIS Ibbou renonce à un tournoi professionnel en Tunisie

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou, victime de crampes au mollet mercredi dernier alors qu'elle disputait le premier tour de son quatrième tournoi consécutif à Hammamet (Tunisie), a décidé de renoncer à un autre tournoi professionnel dans cette même ville auquel elle devait prendre part du 2 au 8 octobre. La championne d'Afrique-2015 avait éprouvé des soucis physiques lors de sa confrontation avec l'Italienne Anna Maria Procacci, au premier tour du tableau final d'un tournoi à 15 000 USD, organisé du 25 septembre au 1er octobre à Hammamet. Elle avait préféré arrêter pour éviter de provoquer une blessure plus grave. La sociétaire de l'Académie de Valence (Espagne) ne pouvait se permettre une telle situation, car ambitionnant de disputer d'autres tournois professionnels prochainement et pour lesquels elle souhaite être au top de sa forme. La joueuse de 18 ans a donc décidé de faire l'impasse sur le prochain tournoi de Hammamet pour bien récupérer et être à 100% lors des importantes échéances à venir. Ibbou a déjà disputé quatre tournois consécutifs à Hammamet, remportant un double et un simple, grâce auxquels elle a gagné 299 places dans le nouveau classement mondial et qui la positionnent désormais au 809e rang de la WTA.