CLASSEMENT WTA Muguruza Garbine toujours en tête

Le classement WTA publié, hier, est toujours dominé par l'Espagnole Garbine Muguruza devant la Roumaine Simona Halep et l'Ukrainienne Garbine Muguruza. Finaliste à Wuhan, l'Australienne Ashleigh Barty

est l'auteure de la plus forte progression dans le haut du classement avec un bond de

14 places. A 21 ans, elle atteint le 23e rang mondial, son meilleur classement. La Lettonne Jelena Ostapenko, éliminée en demies à Wuhan après avoir sorti Muguruza en quarts, continue sa progression et atteint pour la première fois le 8e rang (+2) à 20 ans. La Grecque Maria Sakkari effectue, elle, un bond de 30 places au 50e rang après sa demi-finale à Wuhan. La Française Caroline Garcia a gagné cinq places au 15e rang après son titre à Wuhan, atteignant ainsi à 23 ans son meilleur classement en carrière dans la hiérarchie mondiale. Mais la plus grosse progression cette semaine dans le Top 100 est celle de l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko: elle gagne 46 places pour atteindre le

87e rang mondial après avoir remporté à Tachkent le premier titre WTA de sa carrière.