COUPE DE LA CAF:TP MAZEMBÉ 1-FUS RABAT 0, SUPERSPORT 1-CLUB AFRICAIN 1 Difficile de pronostiquer les futurs finalistes

Le TP Mazembé a pris avant-hier une petite avance (1-0) à domicile face au FUS de Rabat en attendant le match retour. L'autre demi-finale, le Club Africain a décroché le nul à Pretoria contre Supersport. Dominateur, le Tout-Puissant Mazembé de Lubumbashi n'a marqué qu'un seul but à domicile lors des demi-finales aller de cette coupe de la CAF. Une réalisation du buteur Maison Ben Malango à la 14'. L'attaquant des corbeaux profite d'une passe de son capitaine Kalaba pour inscrire le seul but de la rencontre. Un match ouvert avec beaucoup d'occasions pour les champions en titre. Ben Malango et Adama Traoré ont plusieurs fois manqué de corser l'addition. Le gardien de but marocain a plusieurs fois empêché les attaquants congolais de faire le break. Sur une relance de Gbohouo, Kalaba dans une phase de un contre un, efface un défenseur marocain et lâche une lourde frappe mais parade de classe du gardien de FUS. Adama Traoré très en vue durant toute la rencontre a vu plusieurs fois ses ballons déviés en corners par Rachid Azziadi. Le gardien marocain avait renvoyé une frappe de Malongo mais le Malien n'a pas réussi à faire le bon geste. Une fin de match spectaculaire, à la 95' le TP Mazembé a mis tellement la pression sur le Club de Rabat sans avoir marqué le second but qui aurait pu les mettre à l'abri dans trois semaines lors du match retour. Les Marocains pourront dire merci à leur gardien de but qui les a maintenus en vie et leur a permis de croire à une possible qualification à Rabat. Pour la seconde affiche de cette demi-finale aller, le Club Africain de Tunis a fait match nul 1-1 à Pretoria face à Supersport United. Les Tunisiens ont ouvert le score à la 21e minute grâce à un penalty de Saber Khelifa. Les locaux ont dominé les débats durant la seconde période mais leur maladresse et la forme de Dkhili ont permis au représentant tunisien de conserver leur avance jusqu'à la 87e minute quand Mnyamane a repris son penalty repoussé par Dkhili dans les filets. Le match retour aura lieu dans trois semaines au stade de Radès. Tout reste ouvert pour ces deux affiches, le suspense demeure donc entier. Rendez-vous dans trois semaines.