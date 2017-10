ESPAGNE Le FC Barcelone en grève

Une grève générale est organisée aujourd'hui en Catalogne, pour dénoncer notamment les autorités espagnoles qui ont empêché -parfois via des violences policières- le bon déroulement du référendum pour l'indépendance de dimanche. Le FC Barcelone a annoncé qu'il adhère à ce mouvement de grève: «Le FC Barcelone rejoint la grève organisée par la Table pour la Démocratie et le club sera fermé demain. Aucune des équipes professionnelles et du centre de formation du FC Barcelone ne s'entraînera demain au centre d'entraînement».