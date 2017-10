HUGO BROOS DÉVOILE SA LISTE DES «23» Avec Njie et des défections contre l'Algérie

Hier matin, le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, a dévoilé sa liste de 23 joueurs retenus pour le match sans enjeu contre l'Algérie dans les éliminatoires du Mondial 2018. Si le Marseillais Clinton Njie signe son grand retour, Karl Toko Ekambi, André Onana et Eric-Maxim Choupo Moting brillent par leur absence. D'abord attendue pour vendredi puis reportée, l'annonce de la liste du Cameroun pour ce match contre l'Algérie, le 7 octobre à Yaoundé, a finalement eu lieu hier. Devant la presse, le sélectionneur des champions d'Afrique en titre, Hugo Broos, a présenté un groupe de 23 joueurs marqué par le retour de Clinton Njie, auteur d'un très bon début

de saison avec l'OM (5 buts en

6 matchs de Ligue 1). Mais

le technicien belge a surtout déploré plusieurs absences: celle d'Eric-Maxim Choupo Moting (Stoke City), apparemment à nouveau blessé, mais également de l'Angevin Karl Toko Ekambi et du gardien André Onana (Ajax) qui se plaignent d'un temps de jeu insuffisant en sélection... Une nouvelle fois, Broos doit donc jongler avec les défections, ce qui explique peut-être le retard pris pour l'annonce. En l'absence d'Arnaud Djoum, forfait de longue date, Petrus Boumal, pré-sélectionné pour la coupe des Confédérations mais écarté de la liste finale, est rappelé et aura l'occasion de fêter sa première cape aux côtés des têtes d'affiche Ondoa, Ngadeu, Zambo Anguissa, Moukandjo, Bassogog et Aboubakar, tous présents. Le latéral Ambroise Oyongo (Impact Montréal) est quant à lui toujours sur le carreau. Pour rappel, ce match ne revêt pas d'enjeu, les deux sélections étant éliminées.