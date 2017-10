LIGUE 2 FRANÇAISE Ferhat en tête du classement des meilleurs passeurs

Le milieu de terrain international algérien du Havre AC, Zinédine Ferhat à pris la tête du classement des meilleurs passeurs du championnat de Ligue 2 française, après une sixième offrande au cours de la 9e journée, disputée ce week-end et ayant vu son équipe s'incliner (2-1) chez le FBBP 01. Le natif de Bordj Ménaïel et ancien sociétaire de l'USM Alger avait offert cette passe à Mateta, pour la réduction du score à la 67e minute, alors que l'équipe adverse menait déjà 2-0, grâce à Heinry (24') et Sarr (63'). Au classement des meilleurs passeurs, Ferhat devance Julien Faussurier, du Stade Brestois (5 passes), et Diego Regonato, du Stade de Reims, qui, lui, compte quatre passes décisives depuis l'entame de la saison. Le Havre, qui ambitionne de jouer l'accession en Ligue 1 cette saison, occupe actuellement la 7e place au classement général, avec 16 points. Soit à huit longueurs du leader, le Stade de Reims, mais avec un match en moins.