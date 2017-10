MOHAMED FARÈS S'ILLUSTRE AVEC HELLAS VÉRONE "J'ai l'intention de prendre mes responsabilités"

Pour fêter sa première convocation avec l'Algérie face au Cameroun, l'attaquant de formation, qui évolue sur le couloir gauche en piston depuis le début de saison, a livré une prestation de premier ordre face au Torino (2-2).

Aligné dans une position de latéral gauche avec des consignes très offensives, le néo-international algérien Mohamed Farès (21 ans) a livré une très belle prestation avant-hier lors de la rencontre Torino-Hellas Vérone (2-2), comptant pour la 7e journée de Serie A italienne. Une nouvelle rassurante pour Lucas Alcaraz qui pourra ainsi compter sur les services du néo-Fennec qui sera, sans aucun doute, l'attraction face au Cameroun.

Très vite remis d'aplomb après un repos forcé, le natif d'Aubervilliers a finalement tenu sa place avant-hier. Et pour fêter sa première convocation avec l'Algérie face au Cameroun, l'attaquant de formation, qui évolue sur le couloir gauche en piston depuis le début de saison, a livré une prestation de premier ordre face au Torino (2-2). «Nous avons eu une bonne approche de la rencontre, la première demi-heure a été d'une grande intensité, puis est venu le but de Iago Falqué au moment où nous étions bien dans la partie.

Le football est ainsi fait, mais nous n'avons pas abandonné», a expliqué l'Algérien.«Même aligné sur le côté, je suis à la disposition de mon équipe, la Série A est difficile parce que vous devez faire face à de grands joueurs. Quand le coach m'a dit qu'il avait besoin de moi aujourd'hui, je me suis concentré sur la rencontre». Désigné homme du match par les médias spécialisés, le latéral gauche très offensif de Vérone a été de tous les bons coups de sa jeune formation qui retrouve la Série A cette saison. Auteur d'un début de saison difficile sur un plan collectif et personnel, le joueur algérien de 21 ans à fait taire les détracteurs sur sa capacité à s'imposer dans le difficile championnat italien. Interrogé en fin de rencontre sur son début d'exercice, Farès n'a pas caché sa joie d'exprimer pleinement son talent au sein d'un club où il espère encore briller. «Comment répondre aux critiques? Celles-ci sont toujours là, vous devez les affronter et répondre sur le terrain, bien travailler pendant la semaine. Aujourd'hui, Vérone a montré ses qualités, nous avons eu un début de saison difficile mais nous grandissons. Je suis jeune, j'ai seulement 22 ans et j'ai commis des erreurs, mais j'ai l'intention de prendre mes responsabilités», se défend le jeune Algérien avant de conclure: «Mon rêve? Je veux marquer mon premier but en Série A le plus tôt possible sous le maillot de Vérone.»

In LaGazetteduFennec.com