TOURNOI INTERNATIONAL BATICHE-SAÏFI DE TENNIS 15 Algériens attendus aujourd'hui

Quinze Algériens dont quatre filles seront présents aujourd'hui au tableau final du tournoi international de Tennis ITF/CAT juniors Batiche-Saïfi, au tennis Club de Sidi Fredj (Alger), a t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne de tennis (FAT). Les Algériens nourrissent de grandes ambitions afin de décrocher des titres et réaliser de bonnes performances à domicile. «Nous sommes confiants pour ce tournoi, nous avons de jeunes joueurs qui sont favoris pour atteindre le dernier carré et même décrocher le titre, en l'occurrence Youcef Rihane qui est tête de série numéro un chez les garçons et Lynda Benkaddour tête de série numéro deux chez les filles. Je pense que Rihane a fait une très bonne préparation cet été en France et il ira loin cette fois-ci», a indiqué Mohamed Bessaâd, président de la FAT. Plusieurs athlètes issus de 11 pays, prendront part à ce tournoi, il s'agit de l'Egypte, la Libye, l'Italie, la République tchèque, la Tunisie, l'Ukraine, la Russie, la Hongrie, la France, les îles Maurice et l'Algérie, pays organisateur de cette compétition de grade 5.

«A travers ce tournoi, nos jeunes joueurs auront l'occasion d'améliorer leur classement mondial de la catégorie, ou de l'intégrer. Ils vont se frotter à des athlètes venus de plusieurs pays étrangers et qui sont peut-être plus expérimentés», a ajouté le patron de l'instance fédérale. Les finales simples sont prévues samedi matin, alors que les finales doubles sont programmées pour vendredi après-midi. Les Algériens Abderrahmane Cherifa, juge-arbitre international et Hamza Khelassi sont désignés, respectivement, arbitre des tableaux et directeur du tournoi. Le tournoi est dédié à la mémoire de Batiche Saïfi, ancien joueur, entraîneur de l`Equipe nationale et capitaine en Coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014. L'édition 2016 a consacré l'Algérien Karim Bendjamaâ.