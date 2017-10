TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS JUNIORS 73 participants seront à Mostaganem

Ce tournoi «ITF», inscrit au titre du calendrier de la Fédération internationale de tennis, devra regrouper des joueurs de 15 pays dont l'Algérie.

Pas moins de 73 participants sont attendus à la 2ème édition du tournoi international de tennis juniors messieurs et dames, qui aura lieu aux courts des raquettes de Mostaganem du 8 au 14 octobre en cours, a-t-on appris du président de la ligue de wilaya de tennis. Ce tournoi «ITF», inscrit au titre du calendrier de la Fédération internationale de tennis, devra regrouper des joueurs de 15 pays dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la France, la Russie, la Pologne, le Portugal, l'Italie, la République tchèque, la Turquie et la Suisse. La phase qualificative se déroulera les 8 et 9 octobre et les finales du 10 au 14 octobre en individuels et double, a indiqué Hamzaoui Amine. Cette manifestation sportive permettra d'améliorer le classement au tableau mondial et créer un échange entre sportifs algériens et leurs homologues des cinq continents, a-t-on souligné. Ce tournoi est initié par la ligue de wilaya en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis (FAT) et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem. Les courts de tennis situés dans la localité de Salamandre à la périphérie de Mostaganem sont constitués de cinq terrains dont le principal doté d'une capacité de 500 spectateurs. Des espaces sont réservés aux familles à proximité du terrain, en plus d'un cafétéria, d'un restaurant et d'un parking. Les organisateurs ont prévu, en marge de cette manifestation sportive, des virées touristiques au profit des délégations participantes, au mausolée du saint-patron Sidi Lakhdar Benkhelouf et à la localité de Benabdelmalek Ramdane, en plus de deux galas artistiques. L'Algérien Karim Bendjemaâ et la Tunisienne Mouna Bouzagrou ont remporté le titre de la 1ère édition du tournoi international de tennis ITF en individuels et la paire de l'Algérien Youcef Raihane et le Français Sabri Bilal Ouarzou en double messieurs et les Tunisiennes Bahri Ferdous et Mouna Bouzagrou en double dames.