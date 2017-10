USM EL HARRACH Hamadi Dhaou nouvel entraîneur

L'USM El Harrach tient son nouvel entraîneur, en la personne du Tunisien Hamadi Dhaou. L'ancien entraîneur du CS Sfaxien et ex-sélectionneur- adjoint de la Tunisie du temps de Ruud Krol, remplace Younès Ifticène. Passé notamment par l'EGS Gafsa, le Stade Tunisien et l'EO Sidi Bouzid, Dhaou remplace Ifticène, démissionnaire et tentera de redresser la barre d'une équipe de l'USMH, qui connaît un début de saison très difficile, avec un seul point récolté en quatre matchs. L'entraîneur tunisien s'est engagé aujourd'hui avec les Jaune et Noir. Le club algérois compte un match en moins, à disputer le 10 octobre face à son voisin de l'USM Alger (5ej.). Lors de la prochaine journée (6ej.), l'USMH sera opposée au MC Oran dans une dizaine de jours.