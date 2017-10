MC ALGER-OLYMPIQUE DE MÉDÉA (MATCH RETARD-AUJOURD'HUI À 18H) Le Doyen à la reconquête de son public

Par Saïd MEKKI -

Le coach Casoni ne pourrait compter sur les services de pas moins de cinq joueurs dont trois qu'il a lui-même refusé de convoquer.

Le MC Alger aura fort à faire aujourd'hui en recevant l'Olympique de Médèa pour le compte du match retard de la 4e journée de la Ligue 1 Mobilis pour tenter de gagner ce premier match devant ses propres supporters. Sanctionnés par un huis clos lors de la réception de l'Entente de Sétif sur ce même stade Omar-Hamadi de Bologhine, les joueurs de Casoni auront donc une lourde pression à gérer devant leurs propres supporters. Les Vert et Rouge se doivent de fournir tous les efforts nécessaires pour sortir vainqueur devant cette coriace équipe de l'Olympique de Médéa pour au moins deux raisons: la première est de s'extirper de la zone rouge et retrouver le coeur du classement et la seconde est de se racheter après leur dernière défaite face au CS Constantine. Seulement pour ce match, le coach Casoni ne pourrait compter sur les services de pas moins de cinq joueurs dont trois qu'il a lui-même refusés de convoquer. Ainsi, Derrardja, Balegh et Mebarakou ne sont pas dans la liste choisie par le coach des vert et Rouge. Quant au quatrième joueur qui ratera ce match à savoir Sofiane Bendebka, il se trouve actuellement en stage avec la sélection algérienne de football et ceci explique donc cela. Le cinquième joueur devant rater ce match face à l'OM n'est autre que l'international Malgache, Amada. Ce dernier a quitté Alger pour son pays où il est convoqué pour un match. Casoni doit donc effectuer quelques changements dans son «onze» pour affronter l'Olympique de Médèa. Bernard Casoni veut bien les trois points et c'est la raison pour laquelle il prépare son groupe sur tous les plans, y compris psychologique. «J'attends un sursaut d'orgueil de la part des joueurs pour rebondir et aller de l'avant...» déclare Casoni. Du côté de l'Olympique de Médéa, le temps est à la remobilisation surtout après la dernière défaite à domicile devant l'US Biskra. Le coach Slimani cherche à remobiliser donc ses joueurs pour mieux aborder ce déplacement périlleux. Le coach de l'OM. ne pourrait compter sur les services de son attaquant Elbahi suspendu. Mais, par contre, il récupère l'autre joueur offensif Metrani sur lequel il fonde de grands espoirs pour faire la différence contre le Mouloudia. De plus, Slimani ne pourrait compter sur deux autres joueurs actuellement «invités» avec la sélection algérienne en stage à Sidi Moussa et il s'agit de Houari Baouche et Imadeddine Boubekeur (O Médéa, Algérie). C'est dire que le coach de Médèa aura à chercher le bon «onze» pour tenter un bon résultat face au MCA. Les gars du Titteri bien blessés se présenteront à Bologhine avec la conviction de revenir avec un bon résultat pour effacer leur dernière déconvenue face à l'USB. Ce qui veut dire que les vert et Rouge se doivent de faire très attention à une équipe blessée...