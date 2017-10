EQUIPE NATIONALE Les oubliés d'Alcaraz

Par Lounès MEBERBECHE -

Saâdi, Benguit et Ounas, les futurs stars de l'EN

En consultant la liste des noms des joueurs qui n'ont pas été convoqués pour ce match face au Cameroun, l'on se rend compte qu'une autre jeune sélection algérienne pourrait «naître» et qui serait tout aussi capable de réaliser de belles performances.

A la lecture de la liste des 23 joueurs retenus par le coach national, Lucas Alcaraz, pour aller défier la sélection camerounaise à Yaoundé, le 7 octobre prochain, l'on s'aperçoit rapidement que le technicien ibérique, ainsi que les responsables de la FAF, tentent d'injecter du sang neuf aux Verts, capable de leur servir d'éléctrochoc et d'enclencher ainsi un nouveau départ, après l'amère éliminations du Mondial russe de 2018. Ainsi, l'ex-coach de Grenade a convoqué de nouveaux visages, tels que Mohamed Farès (Hellas Vérone), Zinedine Ferhat (Le Havre), Sofiane Daham (FC Sochaux) et également des joueurs locaux, à l'image de Toufik Moussaoui (Paradou AC), Abdelkader Bedrane (ES Sétif), Farouk Chafaï et Abderahmane Meziane (USM Alger) pour relancer la concurrence dans son groupe et lancer un nouveau défi afin de reconstruire cette EN. Seulement, en consultant la liste des noms des joueurs qui n'ont pas été convoqués pour ce match contre le Cameroun, l'on se rend compte qu'une autre jeune sélection algérienne pourrait être «montée» et qui serait tout aussi capable de réaliser de belles performances, à condition de lui faire confiance, sous la direction bien sûr d'un excellent sélectionneur. Ainsi, l'on a choisi de faire un tout petit tour d'horizon pour composer une jeune sélection algérienne écartée ou oubliée par Alcaraz et qui pourrait rendre de grands services aux Verts. Dans les buts, le portier de l'USM Alger, Lamine Zemmamouche, est considéré comme l'un des choix les plus imposants au vu de ses performances en club ces deux dernières années, mais qui n'a jamais eu la chance, du moins pas souvent, d'être promu numéro un. En défense, le latéral droit du Club Africain, Mokhtar Belkheiter offre une sérieuse option sur le flanc droit au même titre que l'Usmiste Rabie Meftah qui a toujours été régulier en club. Ces deux joueurs ont eu récemment leur chance mais juste le temps d'un match en sélection avant d'être «zappés». Au niveau de l'axe central, le retour de Rafik Halliche (Estoril-Portugal) peu encore servir aux Verts au vu de son capital expérience et surtout avec les difficultés permanentes de la défense axiale. Le jeune transfuge de Courtrai, Youcef Attal, peut lui, servir l'EN sur les deux flancs, comme il l'a fait au PAC et il l'a si bien montré en sélection lors de ses trois dernières apparitions. En milieu de terrain, le joueur de Schalke 04, Nabil Bentaleb, a été écarté, nous dit-on, pour raison disciplinaire, mais vu son jeune âge (22 ans), il pourrait tout de même revenir en force, à condition de reproduire les mêmes prestations. Pour ce compartiment, un autre jeune joueur issu de l'école française pourrait vite rejoindre l'EN et gravir les échelons tout comme ses compatriotes. Il s'agit du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, âgé de 19 ans et qui est en train de briller sous le maillot de son club, après les Benzia, Ghezzal et autres. Un autre élément pourrait lui aussi frapper à la porte des Verts, il a pour nom Farid Boulaya. Ce jeune joueur a rejoint cet été la formation espagnole de Gérone, en provenance du SC Bastia. Au niveau de l'attaque, Riyad Mahrez pourrait être le capitaine de cette sélection rajeunie, même s'il semble être en froid avec le président de la FAF, mais qui pourrait tout de même vite retrouver son statut de meneur de jeu et redevenir une star des Verts. Le lutin de Naples, Adam Ounas, avec une sélection, n'attend que sa chance pour briller avec l'EN et se positionne comme l'un des grands espoirs de la sélection algérienne. Au poste d'avant-centre, Baghdad Bounedjah (Al Sadd) ne cesse d'espérer enfin avoir une chance de prouver son potentiel de chasseur de buts, lui qui a rarement été convoqué sans avoir un temps de jeu conséquent. Ismaïl Bennacer, récemment transféré à Empoli (Série A) a déjà été retenu pour le match Nigeria-Algérie, sans avoir la chance de jouer et qui peut vite intégrer cette sélection de la jeune génération, à l'instar du robuste attaquant de Strasbourg, Idriss Saâdi, convoqué contre la Zambie et qui a eu droit à quelques minutes seulement. D'autres noms pourraient évidemment être retenus sur cette liste de joueurs mis en veilleuse, à l'instar des joueurs locaux qui sont dans l'attente d'une chance et de confiance pour mon-trer leur talent sur le terrain. Enfin et sur un tout autre chapitre, une défaite contre le Cameroun porterait un sérieux coup aux Verts lors du prochain classement de la FIFA du mois d'octobre. En septembre, l'EN était classée à la 62e place avec 564 points, chutant de 14 places, une position inconfortable pour les Verts qui à une certaine époque toute récente s'étaient hissés dans le Top 20. En Afrique, les partenaires de Brahimi sont scotchés à la 11e place après avoir été pendant plusieurs années en tête de ce classement. Une chute libre qui a touché le fond en renvoyant l'EN à une position qu'elle a connue en 2008.