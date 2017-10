CHAN 2018 Trois pays officiellement candidats

La caf a retiré le prochain chan au Kenya

On connaîtra l'identité du pays organisateur du CHAN 2018 la semaine prochaine tel que décidé par le Comité exécutif de la CAF.

A l'expiration du délai de soumission des candidatures le samedi 30 septembre 2017, trois fédérations avaient fait parvenir au secrétariat général de la Confédération africaine de football, leurs candidatures pour l'organisation du championnat d'Afrique des nations 2018. Il s'agit de: l'Ethiopie, la Guinée équatoriale et le Maroc. Au cours de sa session du 23 septembre 2017, le Comité exécutif de la CAF s'était engagé à boucler en 15 jours le processus de sélection d'un nouveau pays hôte pour la compétition prévue au mois de janvier 2018, ce après le constat dressé de l'incapacité du Kenya à accueillir cette compétition pour laquelle il avait été désigné pays hôte en 2014. L'organisation du CHAN 2018 serait une action parmi d'autres en direction de l'Afrique avec des partenariats aussi bien avec la CAF qu'avec les associations nationales. Dans ce chapitre, les conventions signées avec de nombreux pays (Burkina Faso, Gambie, Rwanda, Burundi, Centrafrique, Bénin et Sierra Léone, Niger, Congo, Nigeria...) et qui s'articule autour de thèmes importants et variés comme la coopération, l'échange d'expérience, l'arbitrage, la formation des cadres... ils prévoient également l'organisation de matchs amicaux entre les équipes nationales respectives. L'espoir est de mise à la Frmf face à la candidature de trois autres pays, l'Égypte, le Ghana et l'Éthiopie. Cet espoir repose sur des arguments touchant aux volets humains, financiers, infrastructurels, et à la caution solidaire des pouvoirs publics. Cet ensemble d'atouts constituent d'ailleurs les cartes de la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde 2026, annoncée publiquement le 11 août dernier. On connaîtra l'identité du pays organisateur du CHAN 2018 la semaine prochaine tel que décidé par le Comité exécutif de la CAF. Le CHAN, compétition qui rassemble 16 sélections nationales composées de joueurs évoluant dans les championnats de leur pays, sera rendu à sa 5e édition en 2018.