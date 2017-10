TOURNOI NATIONAL OPEN DE BODYBLUILDING A la mémoire de Benaziza

Un tournoi national Open de bodybuilding, dédié à la mémoire de feu Mohamed Benaziza, aura lieu jeudi et ven-dredi prochains à la salle omnisports «El Badr» de Saïda, a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting. Cette compétition de culturisme de deux jours, organisée par la ligue de bodybuilding et powerlifting de Saïda, verra la participation de plus de 80 athlètes de plusieurs wilayas du pays qui seront soumis, la veille des compétitions, à la pesée. Dix catégories de poids au total, de 60 kg à plus de 100 kg, sont retenues. Dans cette compétition, les athlètes auront à exécuter sept mouvements olympiques, à savoir le biceps, le double biceps, les dorsaux de face, les abdominaux, les cuisses, le profil droit et le profil gauche. A l'issue de ce tournoi national, le vainqueur de chaque catégorie de poids sera qualifié directement à la phase finale 2018 du championnat d'Algérie de bodybuilding, dont la date et le lieu restent à déterminer. Le défunt culturiste algérien Mohamed Benaziza avait décroché le titre de meilleur athlète amateur du monde en 1987 à Madrid (Espagne) dans la catégorie des moins de 70 kg, surclassant tous ses concurrents et permettant à l'Algérie de s'inscrire au palmarès du bodybuilding mondial.

Dès sa première apparition parmi les professionnels, il se classa cinquième dans la prestigieuse compétition «Mister Olympia» dont le titre a été remporté sept fois par l'Américain Arnold Schwarzenegger.

La star algérienne du bodybuilding mondial est morte à l'âge de 33 ans un 4 octobre 1992 dans une chambre d'hôtel à Amsterdam (Pays-Bas) suite à un oedème pulmonaire. Mohamed Benaziza est parvenu pendant ses années de culturisme à se construire un corps symétrique, beau et bien musclé à tel point que les Américains le surnommaient «Giants killer» (le tueur des géants). Feu Benaziza fait partie des grands champions qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire du culturisme, malgré une disparition à la fleur de l'âge.