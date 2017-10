LIGUE 1 MOBILIS - 4E JOURNÉE:USM BEL ABBÈS-USM ALGER (MATCH RETARD-AUJOURD'HUI À 17H) Soustara face à un sérieux test

Par Saïd MEKKI -

Meziane à la recherche de l'efficacité devant les buts

Le coach Put se doit de trouver les remplaçants à ces quatre joueurs retenus en sélection et surtout tenter une première victoire après cinq matchs nuls d'affilée, face à une robuste équipe de Bel Abbès difficile à manier à domicile.

Après avoir disputé un match de haute facture face au MC Oran en déplacement, les gars de l'USM Bel Abbès n'ont pas eu beaucoup de temps de récupération pour affronter aujourd'hui une impressionnante équipe de l'USM Alger. Cherif El Ouazzani, le coach d'El Khadra, insiste justement sur la récupération pour que les joueurs soient prêts pour ce match d'importance à domicile devant une équipe bien organisée comme l'USMA. Des saunas et des bains glacés ont été au menu des joueurs pour reprendre leurs forces. Ceci en plus des séances des soins et massages et enfin le côté tactique pour bien préparer cette rencontre face au fidèle public qui s'est déplacé d'ailleurs en force à Oran récemment. Auteur du but contre le MC Oran (1-1), le meneur de jeu de l'USM Bel Abbès, El-Arbi Tabti, fait remarquer qu'«après son match nul contre le WA Casablanca, ses joueurs vont se donner à fond pour remonter le moral. Nous devons donc garder la tête froide et surtout négocier ce rendez-vous pour éviter toute surprise». Quant à son coéquipier Bouguelmouna il pense que «nous n'avons pas droit à l'erreur devant notre public. Nous n'avons nullement peur de l'USMA et nous allons donc nous donner à fond pour garder les trois points de la victoire chez nous».

Le coach Cherif El Ouazzani croit bien en ses joueurs surtout au vu de tous les efforts qu'ils ont fournis à Oran montrant qu'ils possèdent de grandes qualités à même de leur permettre de jouer les premiers rôles dans le championnat. Il ne leur reste qu'à le prouver aujourd'hui devant une équipe des Rouge et Noir amoindrie de pas moins de quatre joueurs en stage actuellement avec la sélection algérienne. En effet, le coach belge des Rouge et Noir, Paul Put, ne peut compter sur les services de ses quatre joueurs convoqués chez les Verts, à savoir le défenseur Farouk Chafaï, le milieu de terrain Raouf Benguit, ainsi que les attaquants Abderrahmane Meziane et Oussama Darfalou. De plus, le gardien de but Mohamed Lamine Zemmaouche devrait passer une échographie et il devrait donc être ménagé en n'étant pas convoqué pour ce déplacement. Ce qui veut dire qu'il s'ajouterait aux joueurs out. Pour son remplacement le coach doit choisir entre Berrefane et Mansouri.

Le coach Put se doit donc de trouver les remplaçants à ces quatre joueurs de champ absents pour raison valable et surtout tenter une première victoire après pas moins de cinq matchs nuls d'affilée! Les joueurs ont eu la journée de samedi dernier pour la récupération avant le retour aux entraînements dimanche.

Le coach s'est réuni avec les joueurs avant de donner des consignes aux attaquants surtout pour débloquer la situation offensive de l'équipe qui n'arrive pas à concrétiser. Pour le latéral droit Rabie Meftah «on se concentre désormais sur le championnat en oubliant la Ligue des champions». Et pour le match d'aujourd'hui, Meftah pense que «le coach doit donc apporter quelques changements afin de donner leur chance à certains pour gagner du temps de jeu et pour permettre à d'autres de prendre du recul. Ce match contre l'USMBA est difficile avec son double avantage du terrain et du public, mais on doit se concentrer car c'est un match important et il faut bien le réussir», a conclu le défenseur des Rouge et Noir.