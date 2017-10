CHAMPIONNAT D'ITALIE (7E JOURNÉE) Mohamed Farès dans l'équipe-type

L'Algérien Mohamed Farès, auteur d'une prestation positive avec le 'Hellas Vérone dimanche sur le terrain du Torino (2-2), figure dans l'équipe-type de la

7e journée du championnat d'Italie établie par le site spécialisé WhoScored. Pourtant attaquant, Mohamed Farès a été reconverti au poste d'arrière-gauche par l'ancien joueur de la Juventus et actuel entraîneur de l'Hellas Vérone, Fabio Pecchia, lui donnant entière satisfaction. Avec une note de 8,3, l'Algérien de 21 ans occupe le flanc gauche de la défense de l'équipe-type du dernier week-end en Italie, aux côtés du trio napolitain Hysaj, Koulibaly et Albiol. Mohamed Farès a été convoqué pour la première fois par l'entraîneur de la sélection algérienne de football, Lucas Alcaraz, pour le match Cameroun-Algérie de samedi prochain dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial 2018. Il se trouve actuellement en stage avec les Verts au Centre technique national de Sidi Moussa. Cette rencontre est sans enjeu, puisque les deux sélections sont éliminées de la course à la Coupe du monde 2018. La venue de Mohamed Farès tombe à point nommé pour le technicien espagnol avec cette absence de Faouzi Ghoulam, lequel serait «malade», selon la Fédération algérienne de football qui cite son club Naples.