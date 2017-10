CHELSEA Morata absent six semaines

Selon les médias britanniques, Alvaro Morata, l'attaquant de Chelsea, pourrait manquer six semaines de compétition. Alvaros Morata n'a pas pu disputer l'intégralité de la rencontre face à Manchester City. Touché à une cuisse lors du choc entre Chelsea et Manchester City (0-1), samedi dernier en Premier League, Alvaro Morata pourrait manquer six semaines de compétition, selon les médias britanniques. Après la rencontre, Antonio Conte se voulait pourtant rassurant, expliquant qu'il ne s'agissait que d'un «problème musculaire». Morata a dû déclarer forfait pour les deux matches de qualifications pour le Mondial 2018 que doit disputer l'Espagne.