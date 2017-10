COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS DE BASKET-BALL L'ES Radès accueille l'édition 2017

Le club tunisien de basket-ball, ES Radès, a obtenu l'organisation de la coupe d'Afrique des clubs champions 2017 (messieurs) qui aura lieu en décembre avec la participation de 12 clubs, a annoncé la branche africaine de la Fédération internationale de la discipline (FIBA Africa). Le FIBA Africa Champions Cup (ACC), qui est la plus prestigieuse compétition masculine de clubs du continent africain, retourne en Tunisie pour la première fois depuis 2014. A l'époque, l'ES de Radès (Tunisie) avait terminé vice-champion, et le Club Africain de Tunis a obtenu la troisième place sur le podium.

L'histoire de l'ACC, est marquée par une nette domination des clubs angolais qui ont remporté neuf des dix dernières éditions. Petro Atletico de Luanda a remporté l'édition ACC 2015 à Luanda. L'an dernier, Al Ahly est devenu le premier club égyptien à remporter la compétition en deux décennies grâce à sa victoire (68-66) face au Recreativo do Libolo d'Angola.