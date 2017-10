COUPE DE LA CAF (DEMI-FINALE) Chenihi et Belkhiter bien partis pour la finale

Le Club Africain de Ibrahim Chenihi et Mokhtar Belkhiter, tombeur du MC Alger en quarts de finale, a fait un pas dans l'optique d'une qualification en finale de la coupe de la Confédération, en faisant match nul sur le terrain des Sud-Africains du Supersport United dimanche dernier (1-1).

Le club tunisien a même raté une victoire qui lui tendait les bras en match aller des demi-finales de la coupe de la Confédération, mais il décroche tout de même le match nul. Les deux Algériens, titularisés par Marco Simone, ont pris part à cette rencontre (Chenihi ayant été remplacé à la 88').

Le Club Africain a maîtrisé tactiquement la première période en se procurant les meilleures occasions, avant de concrétiser sa supériorité grâce à un penalty transformé par Saber Khelifa à la 21e minute. La donne a changé en seconde période avec une équipe sud-africaine plus conquérante qui a dominé les débats et qui aurait pu revenir au score à plusieurs reprises sans la vigilance du gardien Atef Dkhili, homme du match côté clubiste.

Néanmoins, à force de subir la défense du CA a fini par plier à deux minutes du terme en concédant un penalty transformé en deux temps par Bradley qui permet à son équipe d'arracher un nul de (1-1).

Le club de Bab Jedid ramène un bon match nul mais il doit confirmer cet excellent résultat lors du match retour programmé le 20 octobre 2017 à Radès. Dans l'autre demi-finale, le tenant du titre le TP Mazembe (RDC) a battu (1-0) le FUS Rabat (MAR).