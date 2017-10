FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES LUTTES ASSOCIÉES Près de 200 entraîneurs en stage à Alger

Quelque 200 entraîneurs de différents degrés effectueront à partir de jeudi un stage de perfectionnement au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales de Souïdania (Alger), a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (Fala). Ce stage de deux jours sera dirigé par deux experts étrangers, en l'occurrence le Roumain Dimitri Ruccu, également sélectionneur de l'Equipe nationale masculine (seniors) et l'Ukrainien Vonodymir Hrybkov. «Ce stage portera sur les aspects théoriques et pratiques des entraînements de haut niveau. Au chapitre théorique de ce stage, figurent divers sujets, comme l`organisation de l'entraînement, la préparation physique intégrée du lutteur ainsi que les aspects psychologiques», a précisé le Directeur technique national (DTN) de la Fala, Arezki Aït-Hocine. Au terme des deux jours de ce recyclage, des attestations et diplômes seront remis aux entraîneurs par le président de la Fédération algérienne des luttes associées, Rabah Chebah et les représentants de la direction des Equipes nationales (DEN). Ce regroupement entre dans le cadre de l`application du programme arrêté par la FALA pour la saison 2017-2018 en faveur des entraîneurs.