HUGO BROOS, COACH DU CAMEROUN "Nous devons remporter ce match"

«Notre objectif sera de gagner le match. Nous devons gagner ce match. Même si on n'a plus rien à gagner en termes de qualification, on a beaucoup à perdre notamment au classement FIFA où nous ne devons pas perdre de points. De plus, nous ne devons pas terminer derniers de notre groupe à la fin. Ce ne sera pas acceptable. Nous devons sauver notre honneur» en tant que champions d'Afrique, a déclaré Broos en conférence de presse à Yaoundé. Interrogé sur la liste des 23 retenus pour la rencontre face à l'Algérie qui ne comprend aucun nouveau joueur, notamment ceux évoluant dans le championnat local, l'ancien entraîneur de la JS Kabylie a estimé qu'il devait continuer à faire confiance au groupe ayant remporté la coupe d'Afrique des nations 2017. «On a gagné la CAN et je pense que je dois continuer à faire confiance aux joueurs avec qui on a gagné la CAN. On va peut-être commencer à changer en regardant un peu plus les joueurs locaux. J'ai de bons rapports avec le coach Rigobert Song. Je pense que pour les prochains mois, on va un peu plus se tourner vers les locaux qui préparent le CHAN (championnat d'Afrique des nations des locaux, ndlr). S'ils ont les qualités, je les prendrai pour la prochaine sélection. Pour l'instant, tous les choix sont mes choix. Je le dis encore, c'est moi qui convoque tous mes joueurs. Personne d'autre», a-t-il souligné.