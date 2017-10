KADA AÏSSA MARQUE DES POINTS AVEC LE RC RELIZANE Le président Hamri dans l'embarras

Le RC Relizane a entamé son redressement en enchaînant vendredi dernier son deuxième succès de rang, ce qui permet à son entraîneur intérimaire Kada Aïssa de marquer des points au moment où le président du club de Ligue 2, Mohamed Hamri, est toujours en quête d'un nouveau coach en chef. Après une entame de saison mitigée ayant coûté sa tête à l'entraîneur Youcef Bouzidi, le RCR a retrouvé son rythme de croisière dès le départ de son désormais ex-coach. Sous la houlette du «pompier» Kada Aïssa, le Rapid s'est hissé à la septième place grâce, notamment à deux victoires d'affilée sur le terrain du CA Batna et à domicile contre l'ex-leader, la JSM Skikda. Ces performances ont suffi à elles seules à Kada Aïssa de gagner la sympathie des supporters qui sont unanimes à réclamer son maintien aux commandes de la barre technique de leur équipe, apprend-on de l'entourage du club. Un avis, pas du tout partagé par le premier responsable de la formation relizanaise, qui, dans sa déclaration avant le match contre la JSMS, a indiqué qu'il comptait engager un nouvel entraîneur en chef au courant de cette semaine et que Kada Aïssa allait retrouver son poste initial, à savoir coach assistant.

Seulement, la bonne marche actuelle des Vert et Blanc met le président Hamri dans l'embarras. L'homme fait même face à une grosse pression de la part de la galerie locale pour nommer l'actuel coach comme entraîneur en chef.

Le report de la sixième journée de la Ligue 2 sera une opportunité pour Hamri afin de faire le bon choix, avant d'affronter le MC Saïda en déplacement dans un derby inédit pendant lequel les coéquipiers du capitaine d'équipe, Mohamed Zidane, espèrent confirmer leur résurrection pour se lancer sérieusement dans la course à l'accession en Ligue 1, une division qu'ils ont quittée à l'issue du dernier exercice.