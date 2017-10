MCA-USMA PROGRAMMÉ À BOLOGHINE LE 14 OCTOBRE La nouvelle "entorse" de la LFP

Par Lounès MEBERBECHE -

La programmation du championnat des Ligues 1 et 2 Mobilis semble être cette saison l'un des dossiers délicats à gérer sur le bureau de la Ligue de football professionnel.

En effet, il ne se passe pas une journée de compétition sans voir le calendrier retouché avec des changements d'horaire et surtout de domiciliations. Alors que cette instance avait indiqué avant l'entame de la saison que les domiciliation des clubs doivent être fixes et définitives pendant toute la saison, voilà que celle relative aux rencontres entre équipes algéroises ne cesse d'être chamboulée suite à la fermeture du stade olympique du 5-Juillet. Après l'affaire de la programmation remaniée des derbys algérois USMA-PAC, NAHD-USMA et USMH-CRB, la LFP vient de faire une nouvelle entorse à sa propre réglementation en programmant le big derby algérois opposant le MC Alger à l'USM Alger pour le samedi 14 octobre à 17h45 au stade Omar-Hammadi de Bologhine, pour le compte de la 6e journée du championnat de Ligue 1. Une décision prise et annoncée sur le site officiel de la LFP qui a publié son programme. Pour rappel, ce match, qui attire chaque saison une foule record, devait se dérouler au stade du 5-Juillet, mais cette enceinte sera fermée en raison de l'état calamiteux de sa pelouse au lendemain du match USMA-WAC en Ligue des champions africaine. A cause de cette situation récurrente, le directeur général de l'OCO a été limogé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, sachant qu'il s'agit d'un problème d'entretien. Si cette décision du MJS est justifiée, pour des raisons évidentes, la LFP semble être à court d'idées et de solutions pour opter pour ce stade de Bologhine et encourir le risque d'une organisation dangereuse. Pourquoi ne pas le délocaliser au stade Mustapha-Tchaker à Blida et faire activer les travaux de rénovation, qui ne semblent pas très chargés et permettre ainsi aux puristes algérois d'assister à une belle affiche qui promet spectacle et effervescence! Ainsi, on aura 10 jours avant ce rendez-vous algérois pour voir si cette option sera entérinée ou bien une autre intervention des responsables de la FAF ou du MJS viendra tout remettre en cause.